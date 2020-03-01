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هل سيتم إلغاء الحج هذا العام بسبب كورونا؟.. "غرفة السياحة" تجيب

الأحد 01/مارس/2020 - 07:08 م
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فتح باب الحج
فتح باب الحج
داليا الحسين
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توقع ناصر ترك، نائب رئيس غرفة السياحة أن لا يتم إلغاء الحج هذا العام بسبب فيروس كورونا، موضحًا: "نحن في انتظار الكلمة الأخير للسعودية، والحج فريضة وهناك احتياطات تتم".

وأضاف "ترك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن الحج سيكون في فصل الصيف وبالتالي مازال يوجد وقت لتقرر السعودية، متابعا: "المملكة اتخذت الإجراءات الاحترازية وستفتح باب الحج قريبا وفقا لتصريحاتهم الأخيرة".

وتابع نائب رئيس غرفة السياحة: "السعودية ستعلن عن آلية الحج هذا العام خلال الأسبوع الجاري".
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