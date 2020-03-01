بالمواعيد .. جدول مباريات تشيلسي في شهر مارس

تنظر فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، العديد من الإستحقاقات الهامة خلال شهر مارس، والذي بدأت أولى أيامه اليوم الأحد.





ويرتبط البلوز بعدة مباريات على المستوى المحلي تتمثل في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الإتحاد الإنجليزي، والمستوى الأوروبي وتتثمل في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويتواجد تشيلسي في المركز الرابع حالياً بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة من 28 مباراة، بواقع 13 فوز و 9 هزائم و 6 تعادلات، سجل 47 هدفاً وسكنت شباكه 39 هدفاً.





ويلغ الفريق دور الـ16 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، ويتواجد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خاض مواجهة الذهاب أمام بايرن ميونخ، وسفط على ملعبه ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة.





وإليكم جدول مباريات تشيلسي في شهر مارس، مع الوضع في الإعتبار أن المواعيد بتوقيت القاهرة.





1- ليفربول – يوم 3 مارس – كأس الإتحاد الإنجليزي الدور الخامس "دور الـ16" – ملعب ستامفورد بريدج – الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً.





2- إيفرتون – يوم 8 مارس – الدوري الإنجليزي الجولة 29 – ملعب ستامفورد بريدج – الساعة الرابعة عصراً.





3- أستون فيلا – يوم 14 مارس – الدوري الإنجليزي الجولة 30 – ملعب فيلا بارك – الساعة السابعة والنصف مساءاً.





4- بايرن ميونخ الألماني – يوم 18 مارس – إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا – ملعب أليانز أرينا – الساعة العاشرة مساءاً.





5- مانشستر سيتي – يوم 22 مارس – الدوري الإنجليزي الجولة 31 – ملعب ستامفورد بريدج – الساعة الثانية والنصف ظهراً.