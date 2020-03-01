الصحة: لا يوجد دولة بالعالم لديها حرية إخفاء إصابات بكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنهم تواصلوا مع فرنسا وكندا لمعرفة مسار الحالات المصابة لديهم، وقاموا بعمل مسح طبي للمخالطين بهم ولكن جاءت جميع التحاليل سلبية.



وتابعت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني لدى القاهرة: "ندعو المجتمع المصري لعدم الاستجابة للشائعات، والاستماع فقط للبيانات الرسمية من منظمة الصحة العالمية".



وأكدت أن مصر لن تستطيع إخفاء أي إصابة بفيروس كورونا، كما تلتزم بالشفافية وبالمواثيق الدولية، معلقة: "لا يوجد دولة في العالم لديها حرية إخفاء معلومات عن فيروس كورونا، وإذا لم تعلن الدولة، تعلن بعد 48 ساعة منظمة الصحة العالمية".

