فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم

قام وفد من السياح الاسبان بزيارة إلى حجرة الدفن الملكية فى هرم اللاهون بالفيوم وابدوا سعادتهم بزيارة الهرم وحجرة الدفن به والتى افتتحت لأول مرة فى يونيو العام الماضي وأبدوا إعجابهم الشديد به والتقطوا الصور التذكارية ورافقهم خلال الزيارة عادل سعد مندى مفتش آثار المنطقة.



وصرح سيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم أن افتتاح حجرة الدفن فى هرم اللاهون ساهم إلى حد كبير في زيادة الافواج السياحية لمحافظة الفيوم وجذب نوعيات جديدة من الزوار الذين يأتون لزيارة المنطقة فقط مثل هذا الفوج الاسبانى الذى حضر لزيارة هرم اللاهون ثم عادوا إلى دهشور.



كان الدكتورخالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد افتتحوا حجرة الدفن فى 28 يونيو الماضي.



