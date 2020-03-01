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فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم

الأحد 01/مارس/2020 - 07:04 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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قام وفد من السياح الاسبان بزيارة إلى حجرة الدفن الملكية فى هرم اللاهون بالفيوم وابدوا سعادتهم بزيارة الهرم وحجرة الدفن به والتى افتتحت لأول مرة فى يونيو العام الماضي وأبدوا إعجابهم الشديد به والتقطوا الصور التذكارية ورافقهم خلال الزيارة عادل سعد مندى مفتش آثار المنطقة.

وصرح سيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم أن افتتاح حجرة الدفن فى هرم اللاهون ساهم إلى حد كبير في زيادة الافواج السياحية لمحافظة الفيوم وجذب نوعيات جديدة من الزوار الذين يأتون لزيارة المنطقة فقط مثل هذا الفوج الاسبانى الذى حضر لزيارة هرم اللاهون ثم عادوا إلى دهشور.

كان الدكتورخالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد افتتحوا حجرة الدفن فى 28 يونيو الماضي.

فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج أسباني في زيارة لحجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
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الكلمات المفتاحية

مصر فوج اسباني المجلس الاعلي للآثار اخبار

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