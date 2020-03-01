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ليتشي آخر ضحاياه.. أتالانتا مُتخصص سباعيات في الدوري الإيطالي

الأحد 01/مارس/2020 - 06:59 م
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أتالانتا
أتالانتا
علاء خليف
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اكتسح فريق أتالانتا مضيفه فريق ليتشي بنتيجة 7 / 2 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد 1 مارس، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف أتالانتا عن طريق، جوليو دوناتي "هدف في مرماه" بالدقيقة 17، ودوفان زاباتا "هاتريك" بالدقائق 22، 54، 62، ويوسيب إيليتشيش بالدقيقة 47، ولويس مورييل بالدقيقة 87، ومالينوفسكي بالدقيقة 91 من زمن اللقاء.

وسجل ثنائية ليتشي كل من، ريكاردو ساونارا، وجوليو دوناتي بالدقيقتين29، 39 من زمن اللقاء.

أتالانتا ملك السباعيات بالدوري الإيطالي

يعد فريق أتالانتا ملك السباعيات في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي، حيث سجل "7 أهداف" في مباراة واحدة 3 مرات بالكالتشيو هذا الموسم جاءت كالتالي:

- أتالانتا 7 – 1 أودينيزي

أول سباعية لفريق أتالانتا بالدوري الإيطالي هذا الموسم كانت علي حساب فريق أودينيزي بالجولة التاسعة من البطولة وفاز بنتيجة 7 / 1.

- أتالانتا 7 – 0 تورينو

عاد فريق أتالانتا ليسجل سباعية جديدة بالجولة 21 من الدوري الإيطالي ولكن هذه المرة في شباك فريق تورينو، وفاز بنتيجة 7 – 0 .

- أتالانتا 7  - 2 ليتشي

آخر سباعية لفريق أتالانتا بالدوري الإيطالي هذا الموسم كانت في شباك فريق ليتشي اليوم الأحد، وفاز بنتيجة 7 – 2 في المباراة التي جمعتهما بالجولة 26 من البطولة.

أتالانتا صاحب الهجوم الأقوي بالدوري الإيطالي

ويعد فريق أتالانتا صاحب الهجوم الأقوي في الدوري الإيطالي بعدما وصل رصيد أهدافه بالبطولة لـ 70 هدفا متفوقا على ثلاثي الصدارة، لاتسيو ويوفنتوس وإنتر ميلان، بينما استقبلت شباك الفريق 34 هدفا.

ويحتل فريق أتالانتا المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، خلف لاتسيو المتصدر بـ 62 نقطة، ويوفنتوس صاحب المركز الثاني بـ 60 نقطة، وإنتر ميلان الثالث بـ 54 نقطة.

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