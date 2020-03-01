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غرف السياحة: شركات الطيران ترد قيمة تذاكر العمرة بدون غرامات

الأحد 01/مارس/2020 - 07:00 م
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تذاكر العمرة
تذاكر العمرة
داليا الحسين
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قال ناصر ترك، نائب رئيس غرفة السياحة إن شركات الطيران ألغت غرامات تذاكر العمرة واسترداد قيمة التذاكر فورًا، مشيرًا إلى أن جميع شركات الطيران مقتنعة أن قرارات السعودية بشأن وقف العمرة أمر قهري.

وأضاف "ترك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن السعودية صرحت أنه سيتم استرجاع رسوم الدخول وقيمة الفنادق والمواصلات التي تم حجزها، مؤكدًا أن التذكرة سترجع فورا بينما رسوم السعودية سيتم استرجاعها عن طريق تحويل بنكي من السعودية إلى مصر.

وأشار إلى أن غرفة شركات السياحة ستصدر بيانا يؤكد على حصول المواطن على حقة دون أعباء أو خصومات، لافتًا إلى أنه يمكن للمواطن تأجيل العمرة أو استرداد أمواله، معلقًا: "المواطن وشركات السياحة ملهمش ذنب".
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