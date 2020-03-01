صلاج عبد الله مداعبًا:"هي البوسة الأيموشن بتنقل العدوى"

سخر النجم صلاح عبد الله، من فيروس "كورونا"، المنتشر حاليًّا حول العالم، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات الشهير "تويتر" .

وعلق صلاح عبد الله عبر صفحته، ناشرًا صورة له مع إيموشن "البوسة"، قائلا: "أفيدوني يا أهل الهري والفتي والفتوى.. هي (البوسة الإيموشن) تنقل العدوى؟!".

يذكر أن النجم صلاح عبد الله يشارك في مسلسلي "هجمة مرتدة" و"الاختيار" والمقرر عرضهما في رمضان المقبل 2020، كما شارك في فيلمي "لص بغداد" و"صندوق الدنيا".







