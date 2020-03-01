نور على صورها مع أحمد السقا:"أنا بلدي هون مع خالد"

نشرت الفنانة نور، مجموعة صور جديدة لها مع الفنان أحمد السقا من فيلم "شورت وفانلة وكاب"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلقت نور، على الصور قائلة:"من عشرين سنة قلت بالفيلم أنا بلدي هون مع خالد! وهلق عن جد برجع قول إنه بلدي الثاني هون فعلًا واشتقتلك يا خالد السينما المصرية كل سنة وأنت ناجح وبخير".









ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهورالفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"أحلى فيلم نور برنسيسة الوطن العربي ملكة جمال" وأضاف آخر "كنتوا مبدعين في الفيلم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كل عام وهو بخير وناجح".









ويذكر أن آخر أعمال نور، مسلسل "رحيم"، الذي شاركت به رمضان 2018، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنان محمد رياض وياسر جلال.