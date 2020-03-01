اجتماع طاريء للاتحاد الأوروبي لبحث التصعيد التركي بإدلب

دعا الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأحد، إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجيته لبحث "تدهور الأوضاع" في سوريا والتي دفعت آلاف اللاجئين للتوجّه إلى الحدود بين تركيا واليونان.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن القتال في محيط محافظة إدلب السورية "يشكّل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين" وله تداعيات إنسانية خطيرة على المنطقة وخارجها.

وأضاف "لذلك أدعو إلى اجتماع طارىء لمجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع".

ويشهد الشمال السوري تصعيدا عسكريا بين القوات التركية والجيش السوري، لا سيما في محافظة إدلب والتي تمثل معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، كما أنها تخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة 2018.

والأحد، جددت تركيا عدوانها على سوريا، وقصفت بطائرات مسيرة تركية أهدافا بمحيط سراقب، وريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وقصفت المدفعية التركية كذلك مواقع قوات للجيش السوري في ريف سراقب وجبل الزاوية، فيما أعلن الجيش السوري إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة في إدلب.

وكان الجيش السوري أعلن، في وقت سابق، اليوم، إغلاق المجال الجوي شمالا مع احتدام المعارك بالمنطقة التي تعد آخر معاقل التنظيمات الإرهابية في البلاد.

وأكد أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي السوري في تلك المنطقة على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.