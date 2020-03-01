السعودية: إيقاف تصدير المنتجات الطبية والمخبرية بسبب "كورونا"

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية " البرية والبحرية والجوية " لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا" الجديد (Covid-19) وفقًا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، التي تشمل (الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلِفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه) سواءً بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد (Covid-19) في المملكة، والمتضمّنة إيقاف تصدير جميع تلك المنتجات والمستلزمات إضافة إلى أن ذلك يُمثل اتخاذًا للتدابير الوقائية وتوفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وللحفاظ على الصحة العالمية.