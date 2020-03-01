وزيرة الصحة: أجرينا 1443 تحليل لمشتبه باصابتهم بكورونا



وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني، أنهم أجروا التحليل لـ 13 شخصا قادمين من العمرة كان لديهم أعراض مماثلة، ولكن التحاليل جاءت سلبية، بالإضافة إلى 300 مواطن مصري عادوا من الصين.



وأشارت إلى أن مصر دولة سياحية، ومن المتوقع أن يظهر بعض الحالات المصابة، ولكن هناك إجراءات احترازية ووقائية، مؤكدة أن مصر خالية من فيروس كورونا، وأن هناك تنسيق متكامل مع منظمة الصحة العالمية.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة أجرت 1443 تحليل لمشتبه فى اصابتهم بفيروس كورونا وكان التحليل ايجابى لشخص واحد كان بدون أعراض وأصبح سلبيا بعد 48 ساعة وخرج من الحجر الصحى.