Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الصحة: أجرينا 1443 تحليل لمشتبه باصابتهم بكورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 06:51 م
Advertisements
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة أجرت 1443 تحليل لمشتبه فى اصابتهم بفيروس كورونا وكان التحليل ايجابى لشخص واحد كان بدون أعراض وأصبح سلبيا بعد 48 ساعة وخرج من الحجر الصحى.

وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني، أنهم أجروا التحليل لـ 13 شخصا قادمين من العمرة كان لديهم أعراض مماثلة، ولكن التحاليل جاءت سلبية، بالإضافة إلى 300 مواطن مصري عادوا من الصين.

وأشارت إلى أن مصر دولة سياحية، ومن المتوقع أن يظهر بعض الحالات المصابة، ولكن هناك إجراءات احترازية ووقائية، مؤكدة أن مصر خالية من فيروس كورونا، وأن هناك تنسيق متكامل مع منظمة الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كوورنا الصحة الحجر الصحى

أخبار تهمك

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الصحة تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بكورونا وعزلهما بمستشفى النجيلة

منذ حوالي 5 ساعات

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ يوم

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

إجراء جديد بشأن الغلاف المثير للجدل حول مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

الموعد الأخير للاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ ساعة و 25 دقيقة

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ ساعة الا ربع

أسعار السجائر في مصر بعد التعديل الأخير

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا القاتل.. (فيديو)

خروج أول حالة اشتباه بفيروس كورونا من حميات حلوان

أساتذة ومتخصصون في ورشة كورونا بنقابة الأطباء (صور)

بعد اكتشاف أول إصابة بكورونا في مصر.. ننشر خطة الصحة بالجامعات للتصدى للفيروس

"الصحة" تفجر مفاجأة حول الحالة المصابة بكورونا

منظمة الصحة العالمية: إجراءات الحكومة المصرية كافية لحماية المجتمع من "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:41 م

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

02:58 م

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

05:23 م

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

03:03 م

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

05:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status