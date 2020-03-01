Advertisements
Advertisements
Advertisements

بحضور أبوريدة .. ضوابط جديدة يقرها مجلس كرة القدم العالمي "إيفاب"

الأحد 01/مارس/2020 - 06:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
اختتم المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، مشاركته في اجتماعات المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB" بمدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية، ممثلا للاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، وشارك معه عن فيفا، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وكوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، وعضو المجلس التنفيذي بالفيفا، وفيكتور مونتجاليني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى، كونكاكاف، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة لأرسين فينجر مدير التطوير الفني بالاتحاد الدولي.

وقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” والذي يعني بكل ما يخص دستور كرة القدم في العالم، خلال جمعيته العمومية ال ١٣٤ في بلفاست بأيرلندا الشمالية، عدة قرارات هامة، منها السماح باختبار إجراء تبديل للاعبين الذين يتعرضون لارتجاج دماغي خلال منافسات كرة القدم في كافة منافسات اللعبة بداية من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس كرة القدم العالمي على وضع بروتوكول سيستخدم في اختبار لتبديل اللاعبين بحال الارتجاج الدماغي”، وهي مسألة تشكل مصدر قلق كبير لصحة اللاعبين.

كما أقر المجلس وضع ضوابط جديدة في قانون اللعبة لوضع حد للتعديات بين اللاعبين أنفسهم وضد مسئولي كرة القدم الذين يديرون المنافسات.

كما أثنى المجلس على تجربة المساعدة التليفزيونية للحكام "VAR" وسوف يتم توسيع استخدامها في كل الاتحادات والمنافسات من خلال دعم من صندوق خاص لتحفيز استخدام تلك التقنية في ملاعب كرة القدم بالعالم.

Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

الموعد الأخير للاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

إجراء جديد بشأن الغلاف المثير للجدل حول مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ ساعة الا ربع

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بكورونا وعزلهما بمستشفى النجيلة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ يوم

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أسعار السجائر في مصر بعد التعديل الأخير

منذ ساعتين و 45 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:41 م

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

02:58 م

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

05:23 م

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

03:03 م

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

05:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status