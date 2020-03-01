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هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا خسر نقطتين أمام القناة.. ولكن عودة الشخصية مكسب مهم

الأحد 01/مارس/2020 - 06:45 م
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بوابة الفجر
محمود الشيخ
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أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه اكتسب عودة الشخصية إلى فريق في مباراة القناة الماضية، رغم التعادل بهدف لكل فريق، وفقدان نقطتين في صراع الصعود إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.


وكان سيراميكا كليوباترا تعادل مع القناة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السادسة عشر من مباريات مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية، بعدما استقبل هدفا في الدقيقة 93.


وقال المدير الفني في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا اليوم: "واجهنا فريق قوي للغاية، وكان من الموارد أن تنتهي المباراة بالتعادل، عدنا إلى شخصيتنا في هذه المباراة، وسيطرنا على 80% من أوقات المباراة، ونتمنى الحفاظ على تلك الشخصية، لأنها هي التي ستقودنا نحو تحقيق حلم الصعود".


وأرف هيثم شعبان قائلا: "الدوري صعب للغاية، ولا يزال طويلا، شخصيتنا هي التي ستضنع الفارق معنا، انتهاء الدور الأول بفارق ثماني نقاط لصالحنا، جعل الجميع يأمل في حسمنا للتأهل بشكل سريع، ولكن كنا نعرف أن الدوري طويل وصعب، وسوف نقاتل لتحقيق هدفنا بالصعود الموسم الجاري".


ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن كل من الداخلية وبتروجت، والذان يتبقا لهما مباراة مؤجلة لكل فريق ضد الترسانة والزرقا على التوالي.

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