أول عربى يتعافى من كورونا يكشف الأعراض





قال محمد أبو ناموس، أول عربي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا بالصين، إنه لا يعرف كيف انتقلت إليه عدوى فيروس كورونا، موضحا أنه تم حجزه هو وعدد من أصدقائه بإحدى المستشفيات بالصين.وأشار "أبو ناموس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنه كان يشعر بألم فى الرأس، وجفاف في الحلق، وسعال حاد، وألم في العنين، وطنين بالأذن، فضلا عن ظهور بحة في الصوت، وألم في الكتف والصدر.وأضاف أول عربي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا بالصين، "تشعر أن عظام القفص الصدري بتتكسر، وأن في حاجات بتدخل من صدري وبتخرج من ضهري"، موضحا أنه كان يتناول 4 أنواع من العقاقير وتختلف من شخص لأخر.