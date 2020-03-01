Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول عربى يتعافى من كورونا يكشف الأعراض

الأحد 01/مارس/2020 - 06:43 م
Advertisements
محمد أبو ناموس
محمد أبو ناموس
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال محمد أبو ناموس، أول عربي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا بالصين، إنه لا يعرف كيف انتقلت إليه عدوى فيروس كورونا، موضحا أنه تم حجزه هو وعدد من أصدقائه بإحدى المستشفيات بالصين.

وأشار "أبو ناموس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنه كان يشعر بألم فى الرأس، وجفاف في الحلق، وسعال حاد، وألم في العنين، وطنين بالأذن، فضلا عن ظهور بحة في الصوت، وألم في الكتف والصدر.

وأضاف أول عربي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا بالصين، "تشعر أن عظام القفص الصدري بتتكسر، وأن في حاجات بتدخل من صدري وبتخرج من ضهري"، موضحا أنه كان يتناول 4 أنواع من العقاقير وتختلف من شخص لأخر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصين

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بكورونا وعزلهما بمستشفى النجيلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

إجراء جديد بشأن الغلاف المثير للجدل حول مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

منذ ساعتين

أسعار السجائر في مصر بعد التعديل الأخير

منذ ساعتين و 44 دقيقة

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الموعد الأخير للاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

إليكِ أعراض حساسية الأنف والتهاب الجيوب الأنفية

أشبه بالحريق ونهايته كارثية.. كواليس وتفاصيل جديدة عن مرض سوزان مبارك

رعب أصاب العالم.. كيف أنقذت الصين مصابي فيروس كورونا؟

السفير الصيني: فيروس كورونا لا ينتقل من خلال البضائع

لمحاربة كورونا بالصين.. شركة تنشئ نفق "معقم" لرش موظفيها بالمطهرات

أول مصاب عربي بكورونا يكشف تفاصيل "واقعية" عن الفيروس (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:41 م

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

02:58 م

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

05:23 م

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

03:03 م

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

05:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status