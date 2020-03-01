وفاء سالم تكشف كواليس تصدرها لمحركات البحث وأسباب ابتعادها عن التمثيل

استضافت الإعلامية نور يوسف، مساء أمس السبت، الفنانة وفاء سالم، فى حلقة خاصة بعد تصدرها لمؤشرات مواقع البحث وترند مواقع السوشيال ميديا، من خلال مسلسلي الأخ الكبير وختم النمر، واللذين يتم عرضهم فى الموسم الشتوي الحالى.



وكشفت "سالم" خلال الحلقة كواليس تحضيرها شخصية "نور" التى جسدتها خلال الأحداث، فقالت:" تقمصت مشهد وجودي بالمستشفى وشعرت بكل التحضيرات بشكل حقيقى ما جعل عيني مستعدة للدموع الحقيقة، وتمكنت من تجسيد ذلك المشهد بشكل أثر فى كل المشاهدين".



أما عن تعاونها مع الزعيم عادل إمام مرتين من خلال مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، ومسلسل "عوالم خفية" فقالت:"أنه يمتلك قدرًا من الحكايات أثناء الكواليس يجعل كل من يعمل معه لا يشعر بالملل ودائم الاستفادة منه".



كما وضحت عن أسباب تغيير اسمها من وفاء رحال إلى وفاء سالم، والآثار التى ترتبت عليها منذ دخولها التمثيل لأول مرة، ووقوفها أمام الفنان القدير"أحمد ذكى" خلال أحداث فيلم النمر الأسود.



يذكر أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف، رئيس تحرير أميرة عز الدين، والمنتج محمد فاروق.

