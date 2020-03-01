Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة تريزيجيه اليوم

الأحد 01/مارس/2020 - 05:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يستضيف ملعب ويمبلي لقاء مانشستر سيتي وأستون فيلا المحترف لدى صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه مساء اليوم الأحد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

 من المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت  HD2  المشفرة بتعليق علي محمد علي.

 كان أستون فيلا نجح فى الصعود إلى النهائى بعد غياب عشر سنوات، بهدف تريزيجيه فى الدقائق الأخيرة أمام ليستر سيتى، بنصف نهائى البطولة، بعد عرضية متقنة من زميلة المحمدى، ترجمها تريزيجيه داخل شباك.

ولن تكون مواجهة اليوم سهلة على الثنائى المصرى أمام حامل لقب الدورى الإنجليزى فى آخر نستختين وبطل كأس الرابطة، وسيحاول الفيلانز برفقة تريزيجيه والمحمدى الفوز من أجل التتويج بالبطولة الإنجليزية، على الجانب الآخر يسعى السيتى للحفاظ على لقبه للعام الثانى على التوالى.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

البيرنابيو يقول كلمته في الكلاسيكو

منذ نصف ساعة

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ يوم

الصحة تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بكورونا وعزلهما بمستشفى النجيلة

منذ حوالي 4 ساعات

غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك

منذ 38 دقيقة

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية بشأن مبارك عقب وفاته

منذ حوالي 5 ساعات

إجراء جديد بشأن الغلاف المثير للجدل حول مباراة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

أسعار السجائر في مصر بعد التعديل الأخير

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:58 م

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

03:03 م

وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

05:10 م

الصحة تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بكورونا وعزلهما بمستشفى النجيلة

02:22 م

أسعار السجائر في مصر بعد التعديل الأخير

04:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status