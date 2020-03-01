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شاهد بث مباشر مانشستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم 1-3-2020

الأحد 01/مارس/2020 - 05:49 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في أهم مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

المباراة التي ستذاع على  قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “ويمبلي”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “لي ماسون”.

يحتضن ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن، المباراة النهائية في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بين فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا.
 
ويدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على

“ريال مدريد” بنتيجة (2-1)، في ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسيسعى السيتيزينس في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز من أجل إحراز اللقب السابع في تاريخه، والثالث على التوالي، من أجل الإقتراب اكثر من “ليفربول“، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب حيث حققها 8 مرات.

وتأهل فريق مانشستر سيتي، للمباراة النهائية، رغم خسارت مباراة إياب نصف النهائي امام غريمه التقليدي “مانشستر يونايتد” بنتيجة (1-0)، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب

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