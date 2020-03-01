كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا KORA LIVE يوتيوب مباراة استون فيلا اليوم NOW

يلتقي فريق أستون فيلا مع نظيره فريق مانشستر سيتي، الأحد الموافق 1 مارس من عام 2020، على ملعب ويمبلي، في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.





مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا في طريقه للمباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، تغلب على بريستون نورث ايند بثلاثية نظيفة في الدور الثالث، وفي دور الـ 16 فاز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1.





أما في ربع النهائي ففاز سيتي على أكسفورد يونايتد بنتيجة 3-1، وأخيرًا في نصف النهائي فاز على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-1 وفي العودة خسر في الاتحاد بنتيجة 1-0.





ومن جانبه، خاض فريق أستون فيلا مشوارا صعبًا، ففي الدور الثاني فاز على مرو ألكساندرا بسداسية مقابل هدف، وفي الدور الثالث أستون فيلا فاز على برايتون بثلاثية مقابل هدف.





وفي ربع النهائي فاز على بدلاء ليفربول بخماسية نظيفة بسبب انشغال الفريق الأول في المشاركة بكأس العالم للأندية، وفي قبل النهائي أمام ليستر سيتي تعادل الفريقان في المباراة الأولى بهدف لمثله وفي العودة فاز أستون فيلا بنتيجة 2-1 والفضل يعود للمصري محمود حسن تريزيجيه الذي سجل هدفًا في الدقيقة 90.





موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

تنطلق مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

تذاع مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي عبر شاشة قناة بي إن سبورت 2.





معلق مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

يعلق المصري علي محمد علي على مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي.

ملعب مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

يستضيف ملعب ويمبلي الشهير مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي.



