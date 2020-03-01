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وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي يناقشان سوريا ومسائل أخرى

الأحد 01/مارس/2020 - 05:40 م
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مـحــمد حســــــــــين
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اتفق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو على الحاجة إلى خلق "مناخ ملائم" لتحسين علاقات العمل بين بلديهما، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاحد.

وقالت الوزارة: "أعلن الوزراء تأييدهم لاعتماد تدابير لتهيئة جو مواتٍ من شأنه تسهيل فعالية الحوار بشأن تنفيذ الاتفاقات الداعمة للتسوية السورية وغيرها من القضايا على جدول أعمال العلاقات الروسية التركية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وناقش "لافروف" و"أوغلو"، في مكالمة هاتفية، الاستعدادات للاجتماع المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

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