وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي يناقشان سوريا ومسائل أخرى

اتفق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو على الحاجة إلى خلق "مناخ ملائم" لتحسين علاقات العمل بين بلديهما، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاحد.