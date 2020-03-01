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الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على قصر العزيزية بطرابلس

الأحد 01/مارس/2020 - 05:38 م
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بوابة الفجر
الفجر
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تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من السيطرة الكاملة على قصر العزيزية جنوب طرابلس.

وأسقط الجيش الليبي منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل الماضي، نحو 40 طائرة تركية مسيرة من نوع "بيرقدار TB2" كما دمر عشرات من المدرعات من نوع kirpi.

ووصل عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في ليبيا 26 عسكريا بعد أن استهدف الجيش الليبي تجمعا من الجنود الأتراك في الشق العسكري من قاعدة معيتيقة الجوية.

وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 10 منهم 27 فبراير، بعد مقتل 16 تركيا في استهداف مخزن للذخائر بميناء طرابلس 18 فبراير الجاري.

 وكان الجيش الوطني الليبي أعلن، مساء السبت، مقتل 7 مرتزقة سوريين موالين لتركيا، وأسر آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات مسلحة للمليشيات، وذلك جنوبي العاصمة طرابلس.

كما تمكن الجيش الوطني الليبي من صد جميع الاختراقات وحقق تقدمات في غالبية المحاور وسيطر على مناطق متقدمة في كل من العزيزية والساعدية والهيرة وحور الرملة، وغيرها.


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قصر طرابلس طائرة تركية مسيرة العزيزية السيطرة الرى الجيش الليبي

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