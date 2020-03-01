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وكيل مسعود أوزيل يحسم مستقبله مع ارسنال

الأحد 01/مارس/2020 - 05:40 م
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مسعود أوزيل
مسعود أوزيل
وكالات
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سيبقى مسعود أوزيل في صفوف ارسنال الإنجليزي حتى نهاية عقده في 2021، وذلك وفقا لما صرح به مدير أعمال اللاعب الألماني الدولي السابق إركوت سوجوت.

وفي مقابلة مع صحيفة "آي" البريطانية، قال سوجوت إن أوزيل " لا يزال أمامه 15 شهرا، ومن المؤكد تماما أنه سيظل في ارسنال حتى نهاية هذه المدة".

وأضاف سوجوت:" سيظل أوزيل حتى نهاية عقده، وليست هناك فرصة في أن يرحل (قبل هذا الموعد)".

وثارت تكهنات في وسائل إعلام بريطانية حول احتمال رحيل لاعب الوسط مبكرا عن النادي الإنجليزي وذلك في ضوء أدائه المتأرجح.

وقد عاد أوزيل،31 عاما، للعب بانتظام في ارسنال تحت قيادة المدير الفني الجديد مايكل ارتيتا، بعد أن ابتعد عن المشاركة تقريبا تحت قيادة المدير الفني السابق أوناي امري.

وقال سوجوت إنه يوجد عروض في الوقت الراهن، ورفض سوجوت استبعاد إمكانية استمرار أوزيل في ارسنال إلى ما بعد انتهاء عقده " فربما اختتم الموسم بشكل جيد، وبدأ في الموسم التالي بشكل جيد، وعندئذ سيمنحه النادي تمديدا".

وتابع سوجوت " وفي النهاية الموضوع في يد النادي، ليس في يدي أو في يد مسعود، فإذا لم يقدم له النادي عرضا جديدا، فلن يمكنه البقاء، وإذا حصل على عرض من النادي، فإنه سيفكر فيه".

ويساور سوجوت القلق حول ما إذا كان من الممكن لأوزيل الحاصل مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم 2014، أن يجد ناديا جديدا في حال انتهاء عقده فعليا مع أرسنال في صيف 2021.

وقال سوجوت:" سيكون عمره 32 عاما وسيكون بإمكانه الانتقال بشكل حر، وهذا موقف ليس سيئا، وربما سيكون لديه عندئذ 100 مليون متابع في شبكات التواصل الاجتماعي، وسيكون تسويقه أكبر".
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