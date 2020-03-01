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"الزراعة" تصدر توصيات جديدة لمزارعي الموز

الأحد 01/مارس/2020 - 05:38 م
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شجرة الموز
شجرة الموز
الفجر الاقتصادي
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أصدر قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلا في الإدارة المركزية للبساتين، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول اتباعها خلال شهر مارس الجاري.

واشارت التوصيات الى ضرورة استمرار الزراعة بخلفات من المشتل المنزرع في العام السابق أو باستخدام شتلات ناتج زراعة الأنسجة، فضلا عن التخلص من الحشائش قبل البدء في عملية التسميد ميكانيكيا بالعزيق السطحي، وإجراء عملية القلقسة (وهي عملية إزالة قلقاسات الأمهات القديمة وردم مكانها بالتراب حتى لا تعيق من نمو جذور الخلفات الجديدة وحتى لا ينمو خلفات صغيرة ضعيفة غير مرغوب فيها وحتى لا تتعفن وتصبح مصدر عدوي لأعفان الجذور وتتم هذه العملية بعد 4 ـ 3 سنوات من عمر المزرعة ) في حال عدم إجراءها في الشهر السابق .

واكدت التوصيات على أهمية إزالة البزوز الجديدة التي تظهر حول النباتات تمهيدا لإختيار أفضلها في شهر يونيو، فضلا عن زراعة الجور الغائبة إن لم تكن زرعت من الشهر الماضي مع إضافة 25 جم / جوره من مبيد نيماتودي مناسب عند الزراعة في حالة الضرورة، مع الاستمرار في جمع المحصول مع قرط الساق الكاذب لارتفاع 100 سم، وإزالة الأوراق الجافة والمتهدلة واستخدامها في عمل الكمبوست .


وفيما يتعلق بالتسميد، في ارض الوادي، يتم إضافة الدفعة الأولي من السماد النيتروجيني بمعدل 250 كجم سلفات نشادر لكل نبات وتكرر الإضافة كل 15 يوم حتى شهر مارس، أما في الأراضي الرملية، فيتم إضافة 3 كجم نترات نشادر / فدان / يوم لمدة 5 أيام، فضلا عن إضافة 3 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان / يوم لمدة خمسة أيام، وإضافة 1 لتر حامض فوسفوريك / فدان / مرة واحدة أسبوعيا.

اما بالنسبة لبرنامج الري، اشارت التوصيات الى ان كمية مياه الري التي يحتاجها النبات تزيد خلال هذا الشهر حيث تتراوح من 20 ـ 25 م³/ ف / يوم .

وشددت التوصيات على المرور الدوري لفحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش مع ضرورة الرش العلاجي لحشرة المن في حال وجود إصابة .
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وزارة الزارعة شجرة الموز زراعة الموز المحاصيل البستانية

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