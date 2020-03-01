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وزيرة التخطيط: 944 مليون جنيهًا لـ 202 مشروع في 5 محافظات

الأحد 01/مارس/2020 - 05:34 م
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وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
ريهام على
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة "حياة كريمة" اعتمدت على نتائج بحث الدخل والإنفاق وخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017-2018، لتنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تحقيق التنمية في تلك القرى والمحافظات، فقد شهد العام المالي توجيه استثمارات نحو 944 مليون جنيه لـ 202 مشروع في محافظات سوهاج، بني سويف، المنيا، أسيوط، أسوان.

وتم الانتهاء من تنفيذ 102 مشروع في 68 قرية استفاد منها نحو 1.3 مليون مواطن، كما تم بالفعل استهداف 143 قرية في العام المالي الجاري، ليبلغ أجمالي القرى المستهدفة في إطار المبادرة بنهاية 2021 نحو 270 قرية، مؤكدة حرص الدولة على تنسيق الأدوار وتكاملها بين كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك البنوك المصرية التي تقوم ـ في أطار المسئولية المجتمعية - بتنفيذ مشروعات تنموية للتأثير الإيجابي في تحقيق التنمية في القرى الأكثر احتياجًا.

كما أكدت السعيد حرص الدولة على تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في تنفيذ ومتابعة برامج التنمية، موضحة أن "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" في كل محافظة الذى تصدره وزارة التخطيط يهدف لتحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيزجهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية، مشيرة إلى تطبيق "شارك 2030" كأداة فعالة لتمكين المواطن من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية في الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة السعيدوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ورشة عمل "رؤية مصر2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية "، المنعقدة بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون بالفيوم خلال الفترة من 1- 3 مارس الجاري.

وشهد الفعاليات الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والسيد ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والمهندس سامي عريقات ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، والدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة الاستدامة بوزارة التخطيط، وممثلى 14 محافظة هى بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.
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