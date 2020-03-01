البيرنابيو يقول كلمته في الكلاسيكو

يلتقي نادي ريال مدريد مع نظيره برشلونة في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم: "البرنابيو سوف يقول كلمته الليلة في كلاسيكو الأرض" .

وتابعت: "يعود آخر إنتصار حققه ريال مدريد في البرنابيو ، إلى 1 فبراير في الديربي ، منذ ذلك الحين لعب الفريق ثلاث مباريات خسر في إثنين منهم و تعادل في واحدة".

وأضافت: " سوف يكون البرنابيو هو القاضي الليلة ، سوف تستقبل الجماهير حافلة الفريق من أجل دعمهم ، لأنهم يعلمون بأن الفوز اليوم يفتح الأبواب أمام حلم الفوز بالليجا ، ولكن ، إذا تم حل كل شيء خارج الملعب ، فإن رد فعل المدرجات".

واختتمت: "الذي سئم من الاشمئزاز ، لا يمكن التنبؤ بما قد يحصل والفريق الذي يزور البرنابيو الليلة ليس بذلك المنافس العادي إنه برشلونة".