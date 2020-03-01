مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس رابطة المحترفين الانجليزية | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس رابطة المحترفين الانجليزية

مانشستر سيتي ضد استون فيلا | يواجه فريق استون فيلا المحترف في صفوفه أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي"، في إطار منافسات نهائي كاس رابطة المحترفين الانجليزية "كابيتال ون".

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس كابيتال ون

ستُقام مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس كابيتال ون مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس كابيتال ون

سيتم إذاعة مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس كابيتال ون حصريًا على قناة " بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 2.





معلق مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس كابيتال ون

ويعلق على مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس كابيتال ون، المعلق المصري علي محمد علي.





التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي ضد استون فيلا في كابيتال ون



