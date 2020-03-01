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مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس رابطة المحترفين الانجليزية | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 01/مارس/2020 - 05:28 م
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مانشستر سيتي ضد استون فيلا
مانشستر سيتي ضد استون فيلا
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مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس رابطة المحترفين الانجليزية

مانشستر سيتي ضد استون فيلا | يواجه فريق استون فيلا المحترف في صفوفه أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي"، في إطار منافسات نهائي كاس رابطة المحترفين الانجليزية "كابيتال ون".

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس كابيتال ون
ستُقام مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس كابيتال ون مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس كابيتال ون
سيتم إذاعة مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس كابيتال ون حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 2.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس كابيتال ون
ويعلق على مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في نهائي كاس كابيتال ون، المعلق المصري علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي ضد استون فيلا في كابيتال ون

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - إريك جارسيا - فيرناندينيو - بينجامين ميندي.

خط الوسط: إلكاي جاندوجان - رودري - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز.

وتغلب فريق مانشستر سيتي على بريستون نورث ايند بثلاثية نظيفة في الدور الثالث، وفي دور الـ 16 فاز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، أما في ربع النهائي ففاز سيتي على أكسفورد يونايتد بنتيجة 3-1، وأخيرًا في نصف النهائي فاز على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-1 وفي العودة خسر في الاتحاد بنتيجة 1-0.

وعلى الجانب الآخر، خاض فريق أستون فيلا مشوارًا صعبًا، ففي الدور الثاني فاز على مرو ألكساندرا بنتيجة 1/6، وفي الدور الثالث أستون فيلا فاز على برايتون 1/3، وفي دور الـ 16 فاز على وولفرهامبتون بنتيجة 1/2.

وفي ربع النهائي، فاز أستون فيلا على بدلاء ليفربول بنتيجة 0/5 بسبب انشغال الفريق الأول في المشاركة بكأس العالم للأندية، وفي قبل النهائي أمام ليستر سيتي تعادل الفريقان في المباراة الأولى بهدف لمثله وفي العودة فاز أستون فيلا بنتيجة 2-1 والفضل يعود للمصري محمود حسن تريزيجيه الذي سجل هدفًا في الدقيقة 90.
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