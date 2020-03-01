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الساعة بـ7 الآف جنيه.. سقوط أكبر "شيميل" في الدقي

الأحد 01/مارس/2020 - 05:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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ألقت مباحث شرطة السياحة القبض على أشهر شيميل بمنطقة الدقي، يمارس الفجور مقابل 7 الأف جنيه فى الساعة.

كانت وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، مفادها قيام "وائل.ع" وشهرته مليكة، باصطياد الزبائن خاصة حاملي الجنسيات العربية من داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الدقي مرتديا ملابس حريمي مثيرة لممارسة الفجور مقابل 500 دولار في الساعة الواحدة.

وبالعرض على اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة القبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أعدت عدة مأموريات، وتمكن العقيد أيمن حسن رئيس مباحث آداب السياحة، والمقدم أحمد عز وكيل مباحث الآداب، من ضبط المتهم داخل فندق شهير بحي الدقي وهو يرتدى ملابس نسائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

شيميل شرطة السياحة الفنادق الدقي

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