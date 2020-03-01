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لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "متقربليش"

الأحد 01/مارس/2020 - 05:29 م
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لطيفة
لطيفة
شيماء يونس
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طرحت الفنانة التونسية لطيفة، مساء اليوم أغنيتها الجديدة "متقربليش"، على صفحتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، الأغنية من كلمات إبراهيم شتا، ألحان أحمد يوسف وتوزيع أحمد دياب، اخراج عادل جمال.

تعتبر أغنية "متقربليش" واحدة من ضمن ألبوم "أقوى واحدة"، الذي طرح أغانيه مطلع هذا العام، ويضم أغاني عديدة منها "زيدي" كلمات مصطفى حسن ولحن بلال سرور، وأغنية "حب بيغير ملامح" و"في الأحلام" كلمات وألحان أسلام صبري، "دمرت اللي بيتدمر"، أقوى واحدة، مابكرهوش، وجاءت كلمات الأغنية الجديدة في "بهرب من وجعي اللي تاعبني، في حضن اللي وجعني، وبلاقي دموعي اللي بتمنعني".

ويذكر أن الفنانة لطيفة أطلقت خلال برنامج "هي وبس"، المذاع على فضائية cbc، مع الإعلامية "رضوى الشربيني"، مبادرة "أقوى واحدة" لمساعدة 100 أم مطلقة وأرملة، للمساعدة على مصاعب الحياة وتحدياتها، حيث قالت خلال البرنامج:" ربنا يكرمني ويكرم الناس الموجودة في طريقنا، وقالت جملتها الشهيرة " من نعم الله عليا حاجة الغير إليا"، وما سأفعله بسيط وأتمنى يكون في م احل أقوى، المساعدة لأى أم مطلقة وأرملة لتدريبهم على الخياطة والتفصيل ومن أي الجنسيات لأن مصر أم الدنيا، وبمجرد الأنتهاء من مرحلة التدريب، تكون وظائفهم متاحة ومنتظراهم.

ويشار إلى أن الفنانة شاركت خلال الفترة السابقة، في الأوبريت العربي العالمي "صناع الأمل"، وشيدت بسعادتها على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ويذكر أنه شارك في هذا الأوبريت عدد كبير من الفنانين من بينهم: يارا، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، نجوى كرم، أصالة نصري، وليد توفيق، ملحم زين، و ريد ون.
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