غيابات بالجملة للترجي أمام الزمالك



وفاز الزمالك في لقاء الذهاب على الترجي بنتيجة 3-1 على ستاد القاهرة.

تأكد غياب 3 لاعبين بين صفوف فريق الترجي التونسي خلال مباراة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.ويفتقد الترجي لخدمات محمد علي بن رمضان بعد طرده في لقاء الذهاب بالإضافة إلى محمد علي اليعقوب لحصوله على الإنذار الثاني.كما يغيب إلياس شتى الذى غادر الشوط الأول من مباراة الذهاب بسبب الإصابة.