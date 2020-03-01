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القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية للمجندين المتميزين فى تكنولوجيا المعلومات

الأحد 01/مارس/2020 - 05:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
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استمرت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنظيم دورات تدريبية لأفراد القوات المسلحة المتميزين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة برعاية ودعم المتميزين فى تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذا لأوامر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى.

ويستقبل معهد نظم القوات المسلحة 250 من أفراد القوات المسلحة ضمن الدورة المتقدمة الثالثة إعتبارًا من الأول من مارس لتأهيلهم وفقًا لأحدث البرامج التدريبية للوقوف على أخر مستحدثات التكنولوجيا على إختلاف روافدها من مختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والإدارات والهيئات التابعة للقوات المسلحة يتم ذلك بشكل مكثف على مدار ثلاثة أشهر بجانب متطلبات كل تخصص لتنمية مهارات التواصل والعرض لتجهيز كوادر تمتلك أعلى درجات الإحترافية المهنية، وذلك تحت إشراف وتنفيذ معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعتمد البرنامج التدريبى على المهارات الشخصية وإختيار التخصص المناسب لكل متدرب وفقًا لإختبارات ومعايير القبول بالبرنامج، ويهدف البرنامج إلى تأهيل المجندين لزيادة فرص العمل لهم عقب إنتهاء فترة التجنيد من خلال الحفاظ على مهاراتهم الفنية وتطويرها طبقًا لمتطلبات سوق العمل.

يأتى ذلك فى إطار خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول
إلى مجتمع رقمى وتطويعه للخدمة العامة، وتمكين كل قطاعات الدولة فى إتمام مشاريع التحول الرقمى وبناء قواعد البيانات المتكاملة لتكون الركيزة الأساسية لإنشاء المجتمعات الرقمية الذكية.
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الكلمات المفتاحية

دورات تدريبية تكنولوجيا المعلومات القوات المسلحة الإتصالات

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