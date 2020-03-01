هيئة "الطيران المدني" تكشف عن 10 إجراءات لتجنب كورونا





كشفت هيئة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن تقديم عدد من النصائح إلى المسافرين للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس "كورونا" السمتجد، الذي تزايد معدلات انتشاره خلال الفترة الأخيرة، إذ تم تسجيل أكثر من 85 ألف حالة بالفيروس في 57 دولة حول العالم، وحوالى 3000 حالة وفاة.





وقالت الطيران المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنها "نفذت بالتعاون مع وزارة الصحة إجراءات وقائية في منافذ الوصول بالمطارات السعودية الدولية للركاب القادمين عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة من مناطق انتشار فيروس كورونا".





ومن ضمن الإجراءات الوقائية التي نفذتها هيئة الطيران المدني في مطارات السعودية: "تخصيص فريق طبي في المطارات، وإصدار تعميم إلى الناقلات الجوية لاتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وتعقيم وتطهير المرافق والأدوات وخطة طوارئ للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس".





كما أكدت الهيئة على أنه في حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، والبقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وطلب الرعاية الصحية فورا من خلال التواصل مع مقدم الرعاية الصحية هاتفيًا، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، وتغطية الأنف والفم بالكمامات والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من فيروس كورونا.





وعند توجه المسافرين إلى مناطق انتشار كورونا, يجب تجنب التواصل مع الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بعدوى تنفسية وتجنب ملامسة الحيوانات أو التواصل معها, وفقًا لما ذكرته هيئة الطيران المدني.





ومن طرق الوقاية من فيروس كورونا، وفق هيئة الطيران المدني، غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية، واستخدام المناديل عن السعال أو العطس ثم التخلص منه في سلة النفايات، وتجنب ملامسة العين والأنف والفم باليد.





ولبس الكمامات في أماكن التجمعات والازدحام وتجنب قدر الإمكان بالاحتكاك بالمصابين والمحافظة على النظافة العامة، والمحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم.



