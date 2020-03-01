ضبط 22 مخالفة تموينية بشمال الأقصر

شنت إدارة تموين الزينية بشمال الأقصر، خلال الشهر الماضي، عدة حملات مكبرة على المحال التجارية، والمخابز البلدية، وذلك لضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط 22 مخالفة تموينية.



وتضمن المخالفات، تحرير٧ محاضر لمحال تجارية، عبارة عن ٤ محاضر عدم اعلان عن الاسعار و٣ محاضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية، إضافة إلى ١٥ محضر لمخابز بلدية من بينها ٧ محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و ٤ محاضر صرف، و٢ جوال دقيق ٥٠ كيلو لكل مخبز بإجمالي ٨ جوال دقيق ٤٠٠كيلو مدعم من قبل الدولة، ومحضري عدم نظافة المخبز وأدوات العجين، ومحضر عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل، وآخر عدم وجود سجل زيارات.



واكد العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية استمرار حملات ضبط الاسواق وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بالمرور المستمر على المخابز والمحلات ومن خلال اللجان التفتيشية المشكلة من قبل التموين والطب البيطرى والبيئة لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.





