تونس تفوز على المغرب في كأس العرب تحت 20 عاما





حقق منتخب تونسفوز غالي على المغرب 4 - صفر اليوم الأحد في الدور قبل النهائي من البطولة وتأهل نسور قرطاج الى المباراة النهائية ببطولة كأس العرب تحت 20 عاما.





وسجل أهداف المنتخب التونسي زياد بريمة (هدفين) في الدقيقتين 21 و60 وشهاب العبيدي في الدقيقة 23 وفاروق الميموني في الدقيقة 55.





وينتظر المنتخب التونسي في المباراة النهائية الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي، والتي تقام في وقت لاحق من اليوم.





وتأهل المنتخب التونسي لهذا الدور بعدما تغلب على المنتخب الجزائري في دور الثمانية 2 - صفر، فيما تأهل المنتخب المغربي بعد غوزه على ليبيا 9 - 8 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.