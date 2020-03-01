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1500 فرد أمن لتأمين مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الأحد 01/مارس/2020 - 05:15 م
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بوابة الفجر
وكالات
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يشارك حوالي 1545 ضابط وجندي في تأمين مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني والتي تجمع في وقت لاحق اليوم الأحد بين ريال مدريد وضيفه برشلونة.

واضطرت الشرطة لتعزيز تواجدها حول استاد سانتياجو برنابيو نظرا لحساسية المباراة التي تجمع بين الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا يقدر بنحو 78 الف مشجع.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.
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