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أشبيلية يفوز على أوساسونا بثلاثية في الدوري الإسباني

الأحد 01/مارس/2020 - 05:12 م
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بوابة الفجر
وكالات
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حقق فريق أشبيلية انتصارا صعبا على ضيفه أوساسونا 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأنهى أشبيلية الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما يوسف النصيري في الدقيقة 13 ولوكاس أوكامبوس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني تلقى فريق أوساسونا ضربة موجعة بطرد سيرجيو هيريرا في الدقيقة 54 إلا ان الفريق استطاع أن يعادل النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق أدريان هيرنانديز في الدقيقة 64 وروبيرتو توريس في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر صافرة نهاية، تمكن النصيري من تسجيل هدف الفوز لأشبيلية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد أوساسونا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.
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