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وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

الأحد 01/مارس/2020 - 05:10 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي والمعار إليه من هيدرسفيلد الإنجليزي، عن إصابة اللاعب وسبب تأخر عودته للمشاركة مع القلعة الحمراء.


وقال شوقي:" إن إصابة رمضان صبحي الأولى هي تمزق في العضلة الخلفية بجانب إصابة أخرى عبارة عن التهاب العضلة الإسكية أو ما يسمى بمنشأ العضلة الخلفية أو العظام أعلى الورك من الخلف".


وأكمل: "لكي يتم علاج الإصابة الأخيرة يجب أولا التئام العضلة الخلفية بشكل تام وبنسبة 100%".

  

وعن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي أجاب نادر شوقي: "بحد أقصى أسبوعين من الآن، كان من المفترض أن يكون جاهزا للقاء الإياب أمام صن داونز ولكن تجدد الإصابة هو الذي أجل العودة".

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