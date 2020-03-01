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وكيل رمضان صبحي يكشف عن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي
الأحد 01/مارس/2020 - 05:10 م
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الفجر الرياضي
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تحدث نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي والمعار إليه من هيدرسفيلد الإنجليزي، عن إصابة اللاعب وسبب تأخر عودته للمشاركة مع القلعة الحمراء.
وقال شوقي:" إن إصابة رمضان
صبحي الأولى هي تمزق في العضلة الخلفية بجانب إصابة أخرى عبارة عن التهاب العضلة الإسكية أو
ما يسمى بمنشأ العضلة الخلفية أو العظام أعلى الورك من الخلف".
وأكمل: "لكي يتم علاج الإصابة الأخيرة يجب أولا التئام العضلة الخلفية بشكل تام وبنسبة 100%".
وعن موعد عودته للمشاركة مع الأهلي أجاب نادر شوقي: "بحد أقصى أسبوعين من الآن، كان من المفترض أن يكون جاهزا للقاء الإياب
أمام صن داونز ولكن تجدد الإصابة هو الذي أجل العودة".
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