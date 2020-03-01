تغيير موعد مباراة الحمام والرجاء في القسم الثاني

قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري بالقسم الثاني تأجيل مباراة الحمام والرجاء في الجولة السابعة عشر للمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية لتقام الأربعاء 11 مارس بدلا من الثلاثاء 10 مارس علي ملعب نادي الأوليمبي بعد حصول نادي الحمام بصفتة صاحب المباراة علي موافقة النادي الأوليمبي والموافقات الأمنية اللازمة نظرا لقرار أمن مطروح بإقامة مباريات الحمام والرجاء خارج محافظة مطروح لدواعي أمنية.



يذكر أن نادي الحمام المطروحي في المركز التاسع برصيد 17 نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.



بينما يحتل الرجاء المركز الخامس برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الأوليمبي من الجولة السادسة عشر ستقام الثلاثاء القادم جمعهم من الفوز في 7مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 4 مباريات.



وخلال مشواره، نجح الحمام في إحراز 15 هدفا، واستقبلت شباكة 20 هدفا ، حيث سجل يايا كونيه المحترف 4 أهداف بواقع هدف في دكرنس ، وهدف في أبو قير، وهدفين في شباك بلدية المحلة، وسجل مهاجمة محمود أبو جودة المنتقل للفريق من المقاصة هدفين بواقع هدف في شباك الرجاء، وهدف في شباك الأوليمبي، وأحرز كل من محمود أبو جودة، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، ومحمود الزناتي ، والدسوقي مسعد، وشهاب محمد ولكل منهم هدف.



بينما نجح الرجاء خلال مشوارة في إحراز 26 هدف وإهتزت شباكة 18 مرة.



يقود الحمام فنيا سمير سعد بينما يقود نبيل محمود نادي الرجاء فنيا.