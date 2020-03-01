الأقصر تواصل تنفيذ أعمال الموجة 15 بإزالة 21 حالة تعدٍ جنوب المحافظة

تواصل سلطات محافظة الأقصر، تنفيذ أعمال الموجة 15، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، اليوم الأحد، بقيادة محمد سيد سليمان رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقريتي الدير والشغب.



وأسفرت جهود الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ 21 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 16س 16ط 1ف، عبارة أن أسوار وعشش، ومباني مقامة من الطوب اللبن.



شارك في الحملة كلا من عبد الرحيم طايع، وصباح منصور، ومهندسي والإدارة الهندسية وقسم الإشغالات، والإدارة الزراعية ورؤساء القرى وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

