إيداع طالب بالإعدادية قتل شقيقه الأصغر دار رعاية في الشرقية





وذلك بعد تناوله وجبة الغداء مساء يوم الخميس وبحث عنه فلم يجده ونصحه أهالى القرية بالتوجه إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، وتم البحث عنه لم يجده وعصر اليوم عثر عليه، جثة هامدة بمياه مصرف بالقرية، وبه أثار طعنات، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم 240 إدارى مركز شرطة بلبيس، وتوجهت قوة من مركز شرطة بلبيس والمباحث إلى مسرح الجريمة.



وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، عن قيام " خالد" 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادى، بارتكاب الواقعة، وقتل شقيقه الأصغر، خوفا من الفضيحة، حيث شاهد المجنى عليه شقيقه الأكبر فى وضع مخل مع طفل، وهدده بفضح الأمر، فقام بالتخلص منه واستدرجه إلى مكان العثور على الجثة وقتله، ثم قام بالبحث عنه وأدعى العثور عليه مقتولا بجوار مروى مائى كان قد تخلص منه بجواره، وتم كشف أمره والقبض عليه حيث إنهار وأعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة.







أصدرت محكمة جنح مستأنف بلبيس، برئاسة المستشار أحمد الخولى، رئيس المحكمة، قرارا بإيداع طالب الإعدادية، المتهم بقتل شقيقه الأصغر، أحدى دور الرعاية بمدينة الزقازيق لمدة أسبوع.كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بلاغًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بلاغ " رضا م م " يعمل سائق مقيم قرية حفنا باختفاء نجله " مروان" 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي.