Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجيش السوري يعلن إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين له

الأحد 01/مارس/2020 - 04:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكد الجيش السوري، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين له كانتا في مهمة قتالية شمال غربي سوريا.

وأعلن الجيش السوري، أن طائرات تركية اعترضت طائرتين حربيتين تابعتين له شمال غربي سوريا وأسقطتهما.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق، أن العسكريين الأتراك الذين تعرضوا للقصف في إدلب وقتل 33 منهم كانوا في صفوف الإرهابيين.

يذكر أن وحدات الجيش السوري حررت خلال اليومين الماضيين مساحات واسعة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي.

وشملت المناطق المحرر بلدات استراتيجية منها كفرنبل وكفرعويد والعنكاوي وجبل شحشبو الاستراتيجي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

طائرتين حربيتين الرى الجيش السوري اسقاط

أخبار تهمك

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ ساعة و نصف

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية بشأن مبارك عقب وفاته

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بكورونا وعزلهما بمستشفى النجيلة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

منذ ساعة و 27 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 23 ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ حوالي 10 ساعات

قائد واتفورد يكشف عن نقطة ضعف ليفربول

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

موضوعات متعلقة

اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين في ريف حماة الشمالي

هجوم لـ"النصرة" على الجيش السوري في اللاذقية

سوريا: قوات النظام تخرق مجددا اتفاق وقف إطلاق النار بإدلب

الأمم المتحدة: 1000 قتيل مدني بسوريا في آخر 4 أشهر

المرصد السوري: قصف إدلب رغم وقف إطلاق النار

جيش النظام السوري يحبط هجوما لجبهة النصرة في إدلب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:58 م

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

03:03 م

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

09:22 ص

عاجل.. أول دعوى قضائية بشأن مبارك عقب وفاته

12:51 م

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status