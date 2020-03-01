الجيش السوري يعلن إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين له

أكد الجيش السوري، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين له كانتا في مهمة قتالية شمال غربي سوريا.

وأعلن الجيش السوري، أن طائرات تركية اعترضت طائرتين حربيتين تابعتين له شمال غربي سوريا وأسقطتهما.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق، أن العسكريين الأتراك الذين تعرضوا للقصف في إدلب وقتل 33 منهم كانوا في صفوف الإرهابيين.

يذكر أن وحدات الجيش السوري حررت خلال اليومين الماضيين مساحات واسعة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي.

وشملت المناطق المحرر بلدات استراتيجية منها كفرنبل وكفرعويد والعنكاوي وجبل شحشبو الاستراتيجي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



