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عاجل| إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. وأمونيكي يتولى منصب جديد

الأحد 01/مارس/2020 - 04:09 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن مسئولو نادي مصر المقاصة، تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق، خلفا للنيجيري إيمانويل أمونيكي والذي تولى المهمة منذ أيام.

وكان إيهاب جلال قد رحل عن تدريب المصري البورسعيدي، بعد السقوط برباعية نظيفة أمام المقاولون في كأس مصر.

ويرتبط جلال بنجاحات كبيرة مع مصر المقاصة، والذي شهد توهجه وتألقه حيث قاد الفريق للحصول على وصافة الدوري، والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتولى النيجيري إيمانويل أمونيكا مشروع مصر المقاصة الفني في تنزانيا.

ويحتل حاليا فريق مصر المقاصة المركز السادس عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 14 نقطة.
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