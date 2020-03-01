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محافظ أسوان: لن أسمح بأي تقصير.. والاهتمام بمنظومة النظافة أولوية قصوى (صور)

الأحد 01/مارس/2020 - 04:14 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية التى شملت تفقد السلخانة (المجزر العمومي) ومصنع تدوير القمامة وفرز المخلفات، بجانب منطقة المحطة الوسيطة والطريق البديل لطريق السادات، بالإضافة إلى منطقة المحمودية السكنية حيث رافقه فى الجولة رئيس مدينة ومركز أسوان ومديرى البيئة وشرطة المرور والمرافق. 

وأشار على ضرورة الإسراع فى تطوير السلخانة والمجزر ضمن تطوير 4 مجازر كمرحلة أولى بمدن أسوان ودراو والبصيلية، بالإضافة إلى كلح الجبل، على أن تكون هناك آلية محددة لإدارة المجزر من خلال إدارة متكاملة ومسئولة يتم محاسبتها فى حالة وقوع أى مخالفات فى عمليات الذبح لضمان سلامة المواشى المذبوحة من أى أمراض أو تلوث وبالتالى الحفاظ على صحة المواطن الأسوانى، وأثناء تفقده لمصنع تدوير القمامة بالشلال.

أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بعرض خطة للنظافة بمنظومة متكاملة تنعكس بشكل إيجابى فى الشارع الأسوانى ليلمسها المواطن قبل المسئول تشمل الإسراع فى تركيب خط الإنتاج الجديد للمصنع مع صيانة العربات والمعدات التابعة لمشروع النظافة لتعمل جنبًا إلى جنب مع معدات وعربات الشركة وهو الذى يتوازى مع توفير العمالة المدربة التى تقوم بآلية العمل على مدار اليوم، فضلًا عن مراجعة العقود المبرمة لجمع القمامة والمخلفات من الفنادق والبواخر السياحية والمستشفيات للتأكد من سلامة الإجراءات وخلوها من أى تلاعب، مطالبًا أثناء تفقده لمنطقة المحطة الوسيطة بالإسراع بمعدلات رفع المخلفات طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والهيئة العامة للتصنيع الحربى والذى يستهدف رفع 146 ألف طن من المخلفات بتكلفة إجمالية 45 مليون جنية منهم 136 ألف طن تم رفعها حتى الآن.


وأضاف أشرف عطية بأنه مخطط إستغلال هذه المنطقة ضمن إنشاء الطريق البديل لطريق السادات بطول 4 كم من خلال رصفه وإنارته مع إستثمار مساحات الفضاء من الأراضى فى مشروعات الإسكان المستقبلية للوفاء بمطالب قائمة الإنتظار من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية. 


وخلال جولته بمنطقة المحمودية السكنية أمر محافظ أسوان بسحب كافة المحلات التجارية الغير شاغرة بسويقة المنطقة والتى تقع على مساحة 1200 م2 وتضم 170 محل تجارى وذلك من ضمن السويقات المنتشرة داخل المناطق السكنية بإجمالى 13 سويقة على مستوى مدينة أسوان والتى لم يتم شغلها أو إستغلالها من المؤجرين لها منذ عام 2003 لدراسة سبل تطويرها ورفع كفائتها تمهيدًا لطرحها من جديد على مستأجرين جادين لتفريغ المدينة من الباعة الجائلين.

وكلف رئيس مركز ومدينة أسوان بدراسة موقف المحلات التجارية التابعة لسويقة عمارات نقابة المهندسين تمهيدًا لإصدار قرارات إزالة لها بعد شكوى المواطنين من تحولها إلى بؤر إجرامية تمارس فيها كافة أشكال الجريمة وتهدد الأمن العام بالمنطقة. 

وفي نفس الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير طريق مطلع ومنزل المحمودية بطول 1،5 كم بتكلفة 3 مليون جنيه، وهو الذى يتواكب مع رصف طريق المحمودية الشيخ هارون بطول 1،4 كم وبتكلفة 2 مليون جنيهًا.
محافظ أسوان: لن أسمح بأي تقصير.. والاهتمام بمنظومة النظافة أولوية قصوى (صور)
محافظ أسوان: لن أسمح بأي تقصير.. والاهتمام بمنظومة النظافة أولوية قصوى (صور)
محافظ أسوان: لن أسمح بأي تقصير.. والاهتمام بمنظومة النظافة أولوية قصوى (صور)
محافظ أسوان: لن أسمح بأي تقصير.. والاهتمام بمنظومة النظافة أولوية قصوى (صور)
محافظ أسوان: لن أسمح بأي تقصير.. والاهتمام بمنظومة النظافة أولوية قصوى (صور)
محافظ أسوان: لن أسمح بأي تقصير.. والاهتمام بمنظومة النظافة أولوية قصوى (صور)
محافظ أسوان: لن أسمح بأي تقصير.. والاهتمام بمنظومة النظافة أولوية قصوى (صور)
محافظ أسوان: لن أسمح بأي تقصير.. والاهتمام بمنظومة النظافة أولوية قصوى (صور)
محافظ أسوان: لن أسمح بأي تقصير.. والاهتمام بمنظومة النظافة أولوية قصوى (صور)
محافظ أسوان: لن أسمح بأي تقصير.. والاهتمام بمنظومة النظافة أولوية قصوى (صور)
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