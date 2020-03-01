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لمكافحة ظهور كورونا.. "الصحة" تخصص 25 مستشفى و2200 سرير

الأحد 01/مارس/2020 - 04:05 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأحد، أنها خصصت 25 مستشفى وأكثر من 2200 سرير، وذلك للاستعداد لمكفاحة ظهور إصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت وزارة الصحة على عدم تسجيل أي حالة بفيروس كورونا داخل المملكة، وتم تسجيل حالة إصابة تعود إلى مواطن سعودي بالكويت و4 حالات لمواطنات في البحرين جميعهم قدموا من إيران.

كما حثت الوزارة على اتباع الخطوات الخمس الرئيسة للحماية من عدوى كورونا، وهي: تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض نزلة برد أو إنفلونزا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع آداب العطس والسعال، وتجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات البرية والأليفة على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة طهو الطعام، مثل اللحوم والبيض جيدًا.

كما دعت المهتمين بالاطلاع على الملف التوعوي الشامل المتوافر على حساباتها في مواقع التواصل، والمتضمن إرشادات ونصائح للتعامل مع "كورونا" وطرق الوقاية من انتقاله، وكيفية التصرف في حال ظهور أي من أعراضه.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا المملكة الصحة السعودية

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