أول تحرك رسمي من يوفنتوس لخطف صفقة ريال مدريد المنتظرة

كشف موقع ’’كالتشيو ميركاتو’’ الإيطالي، أن فريق يوفنتوس بدأ في التحرك للتعاقد مع نجم وسط مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن فابيو بارتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس تواصل مع وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا ومسؤولو مانشستر من أجل التفاوض بشأن انتقال بوغبا إلى صفوف البيانكونيري في شهر يونيو المقبل.

وأوضح الموقع، أن يوفنتوس يضع بوجبا ضمن أولوياته خلال الفترة القادمة لتدعيم خط وسط الفريق خاصةً بعد فشل كل من أرون رامزي وأدريان رابيو في إثبات جدراتهم في خط وسط السيدة العجوز، بالإضافة إلى إمكانية رحيل ميراليم بيانيتش عن الفريق.

وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في شهر يونيو عام 2021 ويستعد يوفنتوس لعقد صفقة تبادلية بانتقال أرون رامزي أو أدريان رابيو إلى الشياطين الحمر بالإضافة إلى مبلغ مالي مقدر بـ60 مليون يورو.