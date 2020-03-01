البدري يحدد موعد الكشف عن قائمة محترفين الفراعنة لمواجهتي توجو

حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، موعد إعلان قائمة المحترفين المستدعاة لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي توجو، بالتصفيات الإفريقية.



ومن المقرر أن يكشف البدري، عن قائمة المحترفين يوم 8 مارس الجاري، حيث تنص لائحة الفيفا على إرسال خطابات الإستدعاء للاعبين المحترفين، قبل موعد الأجندة الدولية بحوالي 15 يومًا، بخلاف لاعبي الدوري المحلي والذين يتم استدعائهم قبل الأجندة بأسبوع واحد فقط.



ويخوض المنتخب الوطني، معسكر مغلق ابتداءًا من يوم 23 مارس الجاري، بالقاهرة قبل أن يواجه توجو في الجولة الثالثة يوم 26 من نفس الشهر، ويغادر عقب المباراة مباشرةً لمواجهة توجو الثانية في الجولة الرابعة يوم 29 مارس الحالي، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.



واستقر البدري، على عدد من الأسماء المحترفة للتواجد مع الفراعنة، سيكون على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا نجم أوليمبياكوس اليوناني، ومحمود حسن تريزيجه وأحمد المحمدي ثنائي أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي.



وكان المنتخب الوطني خاض مواجهتين بالتصفيات الإفريقية، حيث تعادل في الأولى أمام كينيا، بهدف لكل فريق بالقاهرة، قبل أن يخرج لمواجهة جزر القمر ويعود بنتيجة التعادل السلبي.