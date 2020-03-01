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أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات الصباحية
الأحد 01/مارس/2020 - 04:00 م
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ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 1-3-2020، مقارنة بالتعاملات الصباحية، ليسجل متوسط السعر فى البنك الأهلى المصرى 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، و ننشر اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.57جنيه للشراء
15.67جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.58 جنيه للشراء
15.68 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.59جنيه للشراء
15.69جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك قناة السويس
15.57جنيه للشراء
15.67جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.58جنيه للشراء
15.68جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.58 جنيه للشراء
15.68جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
15.57 جنيه للشراء
15.67جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
15.59 جنيه للشراء
15.69جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
15.58 جنيه للشراء
15.68 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.58 جنيه للشراء
15.68 جنيه للبيع
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