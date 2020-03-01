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أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات الصباحية

الأحد 01/مارس/2020 - 04:00 م
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 1-3-2020، مقارنة بالتعاملات الصباحية، ليسجل متوسط السعر فى البنك الأهلى المصرى 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، و ننشر اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 15.57جنيه للشراء
 15.67جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
15.58 جنيه للشراء
 15.68 جنيه للبيع


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
 15.59جنيه للشراء

15.69جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 
15.57جنيه للشراء
15.67جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
 15.58جنيه للشراء
15.68جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
 15.58 جنيه للشراء
 15.68جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.57 جنيه للشراء
15.67جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.59 جنيه للشراء
 15.69جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 
15.58 جنيه للشراء
15.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.58 جنيه للشراء
15.68 جنيه للبيع
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