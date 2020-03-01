أخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات الصباحية

ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 1-3-2020، مقارنة بالتعاملات الصباحية، ليسجل متوسط السعر فى البنك الأهلى المصرى 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، و ننشر اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





15.57جنيه للشراء

15.67جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.58 جنيه للشراء

15.68 جنيه للبيع









سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.59جنيه للشراء





15.69جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.57جنيه للشراء

15.67جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.58جنيه للشراء

15.68جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.58 جنيه للشراء

15.68جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

15.57 جنيه للشراء

15.67جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك عودة

15.59 جنيه للشراء

15.69جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.58 جنيه للشراء

15.68 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.58 جنيه للشراء

15.68 جنيه للبيع