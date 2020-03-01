طنطا ينفي توقيع الدح وفهمى لأنديه أخرى

نفي علاء عكاشة مدير الكرة للفريق الاول لكرة القدم بنادى طنطا، كل ما تردد فى الأونه الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن توقيع ثنائي الفريق عبد الرحمن الدح وأحمد فهمى لأحد أنديه الدورى الممتاز .

حيث أكد مدير الكرة أن عقود اللاعبين ممتدة لأربع مواسم قادمه وأن إدارة النادى لم تتلقي أى عروض رسمية او شفهيه لاى من اللاعبين او لاعبي الفريق ، مشيرا ان الفريق الان فى قمه تركيزة لمباريات الدورى الممتاز التى تعد بمثابه مباريات كؤوس.