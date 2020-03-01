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سويسرا.. وزير: لا للتقبيل من فضلكم لتجنب انتشار فيروس كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 03:48 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح وزير الصحة السويسري، آلان بيرسيت، اليوم الاحد، بأنه ينبغي على السويسريين التفكير في إلغاء التحية اليومية لتقبيل بعضهم البعض على الخدين، لتجنب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال "بيرسيت" لصحيفة SonntagsZeitung ، عندما سُئل عما إذا كان ينصح ضد التحية: "نحن نعرف أن الحفاظ على مسافة الفرد اجتماعيًا هو أفضل طريقة لإبطاء انتشار الفيروس. هذا هو السبب في أن التخلي عن تقبيل التحية هو إجراء يجب أخذه في الاعتبار بشكل جدي"، كما نقلت "وكالة "رويترز".

بشكل منفصل ، نقلت صحيفة NZZ am Sonntag عن مسؤول صحي قوله إن سويسرا ستصدر إرشادات جديدة في الأيام المقبلة حول كيفية الوقاية من المرض.

وقد نصح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، يوم الجمعة بعدم المصافحة بسبب تفشي فيروس كورونا، رغم أنه لم يصل إلى حد قول نفس الشيء. تقع سويسرا وفرنسا على الحدود مع شمال إيطاليا، حيث وقعت أسوأ موجة تفشي في أوروبا.

في سويسرا، كما هو الحال في فرنسا المجاورة، من الشائع أن تحيي النساء والأشخاص من الجنس الآخر بعضهم البعض بقبلات متبادلة على الخدين. تتضمن النسخة السويسرية عمومًا ثلاثة غير متناظرة في المجموع، على عكس الإصدارين الأكثر شيوعًا لـ "القبلة" عبر الحدود.

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