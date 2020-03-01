Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد: طقس الغد شديدة البرودة ليلا.. والعظمى 21 بالقاهرة

الأحد 01/مارس/2020 - 03:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الاثنين، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك شبورة مائية وشوائب عالقة على أغلب الأنحاء، مع انعدام فرص تساقط الأمطار على كافة الأنحاء، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.8 إلى 2.4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
الأرصاد: طقس الغد شديدة البرودة ليلا.. والعظمى 21 بالقاهرة
الأرصاد: طقس الغد شديدة البرودة ليلا.. والعظمى 21 بالقاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس امطار الأرصاد

أخبار تهمك

الصحة تكشف حقيقة اكتشاف مصابين بكورونا وعزلهما بمستشفى النجيلة

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 23 ساعة

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية بشأن مبارك عقب وفاته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ ساعة و 28 دقيقة

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

قائد واتفورد يكشف عن نقطة ضعف ليفربول

منذ أقل من ساعتين

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

"أمطار رعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الغد

"أمطار غزيرة بهذه المناطق".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة ورعدية

أمطار غزيرة.. تحذير من الأرصاد بخصوص طقس الثلاثاء

بعد أمطار أمس.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:58 م

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

عاجل.. مفاجأة مدوية في قضية حمو بيكا ضد هاني شاكر (صور)

03:03 م

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

09:22 ص

عاجل.. أول دعوى قضائية بشأن مبارك عقب وفاته

12:51 م

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status