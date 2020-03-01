الأرصاد: طقس الغد شديدة البرودة ليلا.. والعظمى 21 بالقاهرة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الاثنين، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.





وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك شبورة مائية وشوائب عالقة على أغلب الأنحاء، مع انعدام فرص تساقط الأمطار على كافة الأنحاء، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة.



