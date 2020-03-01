الإعدام شنقا لعامل قتل والدته وشقيقه في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عامل بالإعدام شنقا لقتله والدته وشقيقه الأصغر في مشاجرة بمركز ديرب نجم، بعد رفض المجني عليها منحه مبلغ من المال لشراء مخدرات.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشاريين محمد سراج الدين، وحسام محمد المكاوي، وسكرتارية فيلبس صبحي.





تعود أحداث القضية رقم 24488 جنايات مركز ديرب نجم، لسنة 2018، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز ديرب نجم بلاغًا من "عطية. ع. ع"، 21 عاما، بالمعمار مقيم بقرية إكراش، بالعثور على والدته "أمل.ا.ع. ع"، جثه هامدة وغارقه في دمائهما داخل المنزل، وإصابه شقيقه الأصغر "عبد الحميد"، بجروح في الرأس والوجه، الذي توفي في وفت لاحق.



