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تونسي عائد من إيطاليا يبلّغ عن الاشتباه في إصابته بـ'كورونا'
الأحد 01/مارس/2020 - 03:46 م
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مروى الجلاصي
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وُضع مواطن عاد مؤخّرا من إيطاليا، في العزل الاحترازي في غرفة بمنزله بقفصة، للاشتباه في إصابته بفيروس 'كورونا'، حسب ما أكّده المدير الجهوي للصحة بالجهة سالم ناصري.
وأفاد ناصري أن المواطن البالغ من العمر 41 عاما، هو من بادر بالاتصال بفريق الاسعاف الطبّي للإبلاغ بارتفاع درجة حرارته والسّعال، ليتنقّل الفريق صبيحة اليوم إلى مقرّ إقامته بضواحي مدينة قفصة لإجراء الفحوصات والكشوفات الضرورية، بالاضافة إلى رفع العيّنات اللازمة وإرسالها إلى المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس العاصمة بغرض إجراء التحاليل البيولوجية اللازمة على العينة.
ويجدر التذكير، بأن ولاية الكاف عرفت تنقّل الفريق الجهوي للصحة بالكاف مرفوقا بوحدة طب الاستعجالي والانعاش"SMUR" أمس السبت 29 فيفري 2020، إلى مكان إقامة مريض عائد من إحدى الدول الأوروبية، وبدت عليه أعراض النزلة الوافدة "grippe saisonnière".
وتم فحص المريض وأخذ العيينات للتحاليل البيولوجية، في انتظار صدور النتائج من المخبر المرجعي بمستشفى شارنكول، وقد تم عزله بمنزله طبقا للاستراتيجية الوطنية المرسومة لمثل هاته الحالات.
ويذكر كذلك، أنه قد وقع يوم أمس السبت 29 فيفري 2020، الإعلان عن صدور نتائج التحليل لحالة مواطنة إيطالية، تم عزلها بالحجر صحي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، وكانت النتائج سلبية، وأثبتت خلوها من فيروس كورونا، بحسب تصريحات المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق.
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