تونسي عائد من إيطاليا يبلّغ عن الاشتباه في إصابته بـ'كورونا'

وُضع مواطن عاد مؤخّرا من إيطاليا، في العزل الاحترازي في غرفة بمنزله بقفصة، للاشتباه في إصابته بفيروس 'كورونا'، حسب ما أكّده المدير الجهوي للصحة بالجهة سالم ناصري.





وأفاد ناصري أن المواطن البالغ من العمر 41 عاما، هو من بادر بالاتصال بفريق الاسعاف الطبّي للإبلاغ بارتفاع درجة حرارته والسّعال، ليتنقّل الفريق صبيحة اليوم إلى مقرّ إقامته بضواحي مدينة قفصة لإجراء الفحوصات والكشوفات الضرورية، بالاضافة إلى رفع العيّنات اللازمة وإرسالها إلى المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس العاصمة بغرض إجراء التحاليل البيولوجية اللازمة على العينة.



